Что ожидает уехавшую из страны Собчак, рассказал авторитетный адвокат

Статья о вымогательстве, по которой подозреваемой проходит телеведущая Ксения Собчак, может грозить международным розыском, заявил глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин, пишет ura.ru.

Он также сказал, что надо быть очень аккуратным в прогнозах. Дело в том, как сообщают СМИ, в дальнейшем хотят возбудить статью 210 УК РФ — организация преступного сообщества.

Подозреваемого могут перевести в обвиняемого, следствие может выйти в суд с ходатайством о заочном аресте, объявлении в международный розыск и передаче информации в Интерпол.

Между тем Собчак проходит как подозреваемая по делу о вымогательстве.

Ранее коммерческого директора Собчак и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского задержали по этой же статье.

В загородном доме Ксении Собчак прошли обыски. Журналистка уехала из России в Литву, через Белоруссию.

Правда, как сообщают СМИ, она сначала запутала оперативников и купила авиабилеты в Турцию и Эмираты. Ее ожидали во «Внуково-3». Но там она не появилась.