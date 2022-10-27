27 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Что ожидает уехавшую из страны Собчак, рассказал авторитетный адвокат

Статья о вымогательстве, по которой подозреваемой проходит телеведущая Ксения Собчак, может грозить международным розыском, заявил глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин, пишет ura.ru.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
Скриншот из видео "Осторожно:новости"

Он также сказал, что надо быть очень аккуратным в прогнозах. Дело в том, как сообщают СМИ, в дальнейшем хотят возбудить статью 210 УК РФ — организация преступного сообщества.

Подозреваемого могут перевести в обвиняемого, следствие может выйти в суд с ходатайством о заочном аресте, объявлении в международный розыск и передаче информации в Интерпол.

Между тем Собчак проходит как подозреваемая по делу о вымогательстве.

Ранее коммерческого директора Собчак и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского задержали по этой же статье.

В загородном доме Ксении Собчак прошли обыски. Журналистка уехала из России в Литву, через Белоруссию.

Правда, как сообщают СМИ, она сначала запутала оперативников и купила авиабилеты в Турцию и Эмираты. Ее ожидали во «Внуково-3». Но там она не появилась.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость