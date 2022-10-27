Что ожидает уехавшую из страны Собчак, рассказал авторитетный адвокат

Он также сказал, что надо быть очень аккуратным в прогнозах. Дело в том, как сообщают СМИ, в дальнейшем хотят возбудить статью 210 УК РФ — организация преступного сообщества.
Подозреваемого могут перевести в обвиняемого, следствие может выйти в суд с ходатайством о заочном аресте, объявлении в международный розыск и передаче информации в Интерпол.
Между тем Собчак проходит как подозреваемая по делу о вымогательстве.
Ранее коммерческого директора Собчак и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского задержали по этой же статье.
В загородном доме Ксении Собчак прошли обыски. Журналистка уехала из России в Литву, через Белоруссию.
Правда, как сообщают СМИ, она сначала запутала оперативников и купила авиабилеты в Турцию и Эмираты. Ее ожидали во «Внуково-3». Но там она не появилась.