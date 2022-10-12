На концерт Земфиры в Тель-Авиве пришли Алла Пугачева и Ксения Собчак

Недавно был выпущен мини-альбом под «Земфира от Луки» и певица отправилась в тур.
Впоследствии выяснилось, что песни Земфиры сняли с российских радиостанций, напоминает Газета.Ru. В «Европейской медиагруппе» заявили, что у слушателей снизился интерес к песням исполнительницы.
Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию и уехала в Израиль.
Между тем музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обрушился на депутата Госдумы из-за Пугачевой. Народный избранник предложил лишить артистку всех званий.
Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии. Народная артистка СССР.
Ранее Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала в соцсети пост, посвященный хейтерам.
Напомним, недавно Максима Галкина* признали в России иностранным агентом. Алла Пугачева в ответ на это попросила Минюст тоже попросила для себя такой участи, вслед за мужем.
*внесен в реестр физлиц-иноагентов