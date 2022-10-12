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Жизнь

На концерт Земфиры в Тель-Авиве пришли Алла Пугачева и Ксения Собчак

Земфира дала концерт в Тель-Авиве, на который в том числе пришли народная артистка СССР Алла Пугачева и телеведущая Ксения Собчак.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Недавно был выпущен мини-альбом под «Земфира от Луки» и певица отправилась в тур.

Впоследствии выяснилось, что песни Земфиры сняли с российских радиостанций, напоминает Газета.Ru. В «Европейской медиагруппе» заявили, что у слушателей снизился интерес к песням исполнительницы.

Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию и уехала в Израиль.

Между тем музыкальный продюсер Иосиф Пригожин обрушился на депутата Госдумы из-за Пугачевой. Народный избранник предложил лишить артистку всех званий.

Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии. Народная артистка СССР.

Ранее Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала в соцсети пост, посвященный хейтерам.

Напомним, недавно Максима Галкина* признали в России иностранным агентом. Алла Пугачева в ответ на это попросила Минюст тоже попросила для себя такой участи, вслед за мужем.

*внесен в реестр физлиц-иноагентов

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