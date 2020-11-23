Фонд имени Евдокимова выселили из-за долгов по аренде

Верховный суд России оставил в силе судебные решения о выселении межрегионального общественного фонда имени Михаила Евдокимова из занимаемых помещений в центре Москвы. Об этом узнало РИА Недвижимость.

Суд отклонил кассационную жалобу фонда, который просил передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Судья не нашел для этого оснований.

Благотворительный фонд в память об артисте и экс-губернаторе Алтайского края в 2006 году учредили его вдова Галина Евдокимова, актеры Валерий Золотухин, Александр Михайлов и другие.

Департамент имущества Москвы в 2008 году предоставил в аренду фонду помещения площадью более 300 кв. м на Новокузнецкой улице по льготной арендной ставке. С 2011 года у фонда стала копиться задолженность.

Летом 2019 года московские власти обратились в суд с иском о взыскании долга и выселении.

Предоставленные фонду под офис нежилые помещения используются не по назначению, утверждал истец. Например, в них находится магазин игрушек, а одна из комнат используется для проживания людей.

Суд еще в ноябре 2019 года полностью удовлетворил иск, взыскав с ответчика 2,8 млн рублей основного долга и более 700 тыс. рублей пени, также фонд обязали освободить помещения. Фонд обжаловал решения.