Фонд «Милосердие» и Алтай-Кокс подвели итоги благотворительной акции

В Заринске средства акции направят на закупку востребованного оборудования для приюта помощи животным.
На сайте фонда в разделе «Как помочь» постоянно открыт текущий сбор средств на благотворительность. В течение года можно сделать любой взнос, перечислив средства по реквизитам, которые указаны по ссылке. Личные пожертвования направляют на лечение и реабилитацию детей, поддержку основных социальных программ.
Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» в этом году отмечает 25-летие своей деятельности. Он работает на территории Белгородской, Липецкой, Свердловской областей и Алтайского края как социальный партнер Группы НЛМК. Входит в ТОП-10 рейтинга RAEX* лучших корпоративных и частных благотворительных НКО в России.
Дополнительная информация о фонде на сайте.
* Рейтинговое агентство «РАЭКС».
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