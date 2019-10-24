Forbes назвал 25 самых богатых женщин России

Елена Батурина возглавляет рейтинг на протяжении семи лет.
На втором месте рейтинга оказалась основательница крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Её капитал составляет около 1 млрд долларов.
Впервые вошла в рейтинг и сразу заняла третью строчку Татьяна Ковальчук, супруга основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука с состоянием в 600 млн долларов.
По оценке Forbes, совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в 9,9 миллиарда долларов.