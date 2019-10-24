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Жизнь

Forbes назвал 25 самых богатых женщин России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России. Самой богатой леди стала Елена Батурина. Состояние жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова издание оценило в 1,2 млрд долларов.

Работа. Женщина.
Работа. Женщина.
СС0

Елена Батурина возглавляет рейтинг на протяжении семи лет.

На втором месте рейтинга оказалась основательница крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Её капитал составляет около 1 млрд долларов.

Впервые вошла в рейтинг и сразу заняла третью строчку Татьяна Ковальчук, супруга основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука с состоянием в 600 млн долларов.

По оценке Forbes, совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в 9,9 миллиарда долларов.

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