Forbes рассказал, где провели майские праздники российские миллиардеры

В частности, экс-глава Чукотки Роман Абрамович 4 мая на Boeing-767 прилетел из Москвы в Израиль. Спустя три дня олигарх вылетел в направлении Лондона — там 16 мая пройдет матч принадлежащей ему команды «Челси» с немецким «Айнтрахтом».

Недавно получивший президентскую награду основатель горно-металлургического холдинга USM Holdings Алишер Усманов 30 апреля отправился из Москвы на остров Сардиния, где находится его вилла.

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев еще 22 апреля вылетел из Монако, где он сейчас постоянно проживает, в швейцарский Базель.

Михаил Лисин за несколько дней совершил перелет по сложному маршруту: из Москвы он уехал в Лондон, затем в Ниццу, оттуда в Страсбург и обратно, затем вернулся в Лондон, потом снова в Ниццу и после вылетел во Флоренцию, пишет ura.ru.

Председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг 1 мая вылетел из Москвы в Оман.

Лайнер миллиардера и основателя оппозиционной партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова в начале мая совершил перелет из Дублина (Ирландия) на один из остовов Антильского архипелага.

На своей странице «ВКонтакте» Forbes поинтересовался, где майские праздники провели подписчики паблика. Ответы говорят за себя: «Собирал валежник», «На работе», «В России».

Издание The Sunday Times опубликовало список самых богатых жителей Соединенного Королевства. В списке оказались трое россиян — Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман. Между тем — по данным Forbes — среди российских миллиардеров это не самые богатые люди: рейтинг издания возглавляют совладелец «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, глава НЛМК Владимир Лисин и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, напоминает RT.

Ранее Forbes составил список экстравагантных покупок богатейших людей России. Отдыхая от бизнеса, олигархи приобретают острова в Средиземноморье, замки, яхты, а также тратятся на не совсем обычные вещи.