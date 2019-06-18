Forbes рассказал о самых дорогих землевладениях России

Forbes назвал 20 самых дорогих землевладений России, которые используются «по назначению». Аналитики рассчитали стоимость земли на основе открытых данных о купле-продажи или средней кадастровой стоимости гектара, и аналитического отчета компании «Совэкон».

Самым дорогим участком на 68,5 млрд рублей владеет компания «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, созданная отцом экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. 649 тысяч га расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и в Адыгее.

Агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова владеет 412 тысячами га в трех регионах, общая стоимость — 45,6 млрд руб. При оценке учитывались земли RZ Agro, который на 50% принадлежит «Степи».

Самым большим участком владеет «Мираторг» Александра и Виктора Линников, стоимость которого стала третьей в рейтинге. Эксперты оценили один миллион га земли в восьми регионах в 45 млрд рублей, пишет polit.ru.

В рейтинг также вошли — владения концерна «Покровский» Андрея Коровайко, «Русагро», «Кубани» и других. Общая площадь земель, которые принадлежат участникам рейтинга, составляет 7,87 млн га стоимостью 471,7 млрд рублей.

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