Сын нефтяного магната возглавил рейтинг богатейших наследников России

Дети самых богатых людей России унаследуют в общей сложности $238 млрд. «Если эту сумму поделить на общее число их детей — 304 — то все они будут миллиардерами со средним состоянием $1,45 млрд», — пишет Forbes .

Самым богатым наследником в стране — 21,8 млрд долларов — считается Юсуф Алекперов, сын главы «Лукойла». Он в четвертый раз занял первую строчку рейтинга.

Состав участников cписка по сравнению с прошлым годом практически не изменился. В нем появился только один новый участник — сын основного владельца ТМК и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр.

У совладельца LetterOne и «Альфа-групп» Алексея Кузьмичева родились дочки-двойняшки Марго и Тая. Теперь у него трое детей и более низкое место в рейтинге (18-е) — в этом году его $7,6 млрд делятся уже на троих, и каждому достается чуть больше $2,5 млрд, пишет bfm.ru.

По данным на апрель 2019 года, в России насчитывалось 103 миллиардера с совокупным состоянием $440 млрд. Forbes представил рейтинг, исходя из методики, где состояние миллиардера делилось на всех его признанных детей.

«Лукойл» — российская нефтяная компания. Одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.