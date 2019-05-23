Сын нефтяного магната возглавил рейтинг богатейших наследников России

Самым богатым наследником в стране — 21,8 млрд долларов — считается Юсуф Алекперов, сын главы «Лукойла». Он в четвертый раз занял первую строчку рейтинга.
Состав участников cписка по сравнению с прошлым годом практически не изменился. В нем появился только один новый участник — сын основного владельца ТМК и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр.
У совладельца LetterOne и «Альфа-групп» Алексея Кузьмичева родились дочки-двойняшки Марго и Тая. Теперь у него трое детей и более низкое место в рейтинге (18-е) — в этом году его $7,6 млрд делятся уже на троих, и каждому достается чуть больше $2,5 млрд, пишет bfm.ru.
По данным на апрель 2019 года, в России насчитывалось 103 миллиардера с совокупным состоянием $440 млрд. Forbes представил рейтинг, исходя из методики, где состояние миллиардера делилось на всех его признанных детей.
«Лукойл» — российская нефтяная компания. Одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.