Forbes составил рейтинг самый перспективных россиян до 30 лет

Forbes впервые составил рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. В него вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, певица Монеточка и блогер Настя Ивлеева.

В рейтинге — 10 категорий. Среди них — «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Музыка и кино», а также «Новые медиа».

Героями рейтинга стали россияне, которые «к 30 годам получили призвание в профессиональном сообществе» и стали известными в стране или во всем мире.

В список попали управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, хоккеист сборной России и нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, блогер Мария Командная.

Ранее Forbes рассказал, где российские миллиардеры провели майские праздники.