Форму справки для поездки на работу утвердили в Новосибирске

Режим карантина, который власти называют «обязательной самоизоляции», продлен до 30 апреля включительно — до 1 мая.
До этого дня гражданам запрещено покидать места жительства за исключением:
- обращения за экстренной медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровья;
- следования к месту работы в организации, деятельность которых не приостановлена по указу президента РФ;
- следования к «ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг»;
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства;
- выноса мусора.
Впрочем, при наличии необходимой справкина работу ходить можно. Во всяком случае, если вы житель Новосибирской области.
Напомним, жителям Алтайского края продержаться во время «карантина» поможет авторитет президента России Владимира Путина.