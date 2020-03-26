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Жизнь

Жителям Алтая продержаться «неделю карантина» поможет авторитет Путина

Член Общественной палаты Алтайского края Людмила Кейбол надеется, что авторитет президента России заставит сограждан соблюдать необходимые меры профилактики, сообщает официальный сайт региона.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Напомним, 25 марта Владимир Путин озвучил ряд мер, которые помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции в России.

«Я обратила внимание на реакцию в социальных сетях на прозвучавшее обращение главы государства к гражданам страны. Не припоминаю такого одобрения позиции президента и озвученных им предложений со стороны тех, кого в обществе называют оппозиционерами. Это удивительный момент: люди, у которых обычно любые, даже вполне разумные, предложения вызывают протест, в этом случае одобряют все меры. Значит, ситуация действительно очень серьезная и меры приняты адекватные, соответствующие ситуации», — отметила Кейбол.

Она подчеркнула, что теперь от каждого гражданина зависит результат предложенных мер.

При этом, по ее словам, сейчас «русский авось» переходит все границы.

Так, накануне она попыталась убедить пенсионерку соблюдать рекомендации врачей и не выходить из дома.

«В ответ услышала: „Нет, мне нужно самой сходить“. И вот такое „я хочу“ слишком часто у нас действует выше разума. Надеюсь, что авторитет президента России в нынешней ситуации будет действовать особенно сильно и мы будем соблюдать все рекомендации специалистов», — заключила Кейбол.

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