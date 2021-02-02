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Жизнь

Фото с акции протеста в Красноярске стало мировым мемом

Фото из Красноярска, на котором 31 января группу протестующих окружили силовики, облетела мировые СМИ, форумы и социальные сети, пишет «Проспект Мира».

Акция протеста 31 января. Красноярск.
Акция протеста 31 января. Красноярск.
prmira.ru со ссылкой на неизвестного автора.

На фотографии протестующие стоят возле главного входа в краевую филармонию.

«В центре кольца находится примерно 140 протестующих, которые теряются на фоне как минимум не меньшего числа сотрудников МВД и Росгвардии», — отмечает издание.

Автор фотографии неизвестен. Судя по всему, ее сделали с верхних этажей филармонии.

Фото сразу превратилось в мировой мем — его опубликовали на крупнейших площадках, также оно появилось в зарубежных СМИ.

Как отмечает издание, красноярское фото используют различные провластные сайты и блоги, чтобы показать малочисленность акций.

«Акция в Красноярске впечатлила сегодня не численностью, а вот такими снимками. „Мы здесь власть, мы здесь власть, США с нами“, — тихо шептали протестующие, глядя на смеющихся сотрудников ОМОН», — приводит издание цитату с одного из сайтов.

A standard protest in Russia (Krasnoyarsk 31.01.21) from r/ANormalDayInRussia

«Новым символом протеста становится хоровод. Участники акций водят его вокруг новогодних елок, а силовики — вокруг мирных собраний», — прокомментировало фото «ОВД-инфо» в своем Twitter.

По официальным данным красноярского МВД, в акции 31 января приняли участие 242 человека. Из них задержаны 194 — по этому числу Красноярск вошел в топ-3 российских городов.

Напомним, Барнаул в этом списке оказался на 20 месте — здесь задержали 38 человек.

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