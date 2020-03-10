Фото создателя крупнейшего барнаульского паблика появилось на огромном билборде

Промоакцию запустили на ТНТ в честь нового сериала. Таким образом телеканал хочет привлечь внимание к важным и социально-значимым региональным проектам и поддержать стоящих за ними людей.
В Барнауле патриотом выбрали Алексей Куреленка.
«Сегодня и всегда целью сообщества „Barnaul 22“ является обсуждение важных новостей и проблем региона, взаимопомощь между участниками сообщества и организация различных мероприятий. Все это удаётся благодаря вере в свои идеи и проекты. Если тебе говорят: „Да ну, у тебя не получится!“ или „Это нереально сделать!“ — это лишь очередной повод задуматься, как можно ещё круче реализовать свою идею и сделать свою жизнь и жизнь своего города лучше. И самое главное — в любых обстоятельствах берегите в себе Человека!», — цитирует героя рекламы пресс-служба ТНТ.
В акции приняли участие 22 города.
Новый телесериал «Патриот» (16+) рассказывает о молодом парне, который возвращается из армии в родной город с мечтой сделать свой дом лучшим местом на земле. Проект стартует 10 марта.