Фото создателя крупнейшего барнаульского паблика появилось на огромном билборде

Промоакцию запустили на ТНТ в честь нового сериала. Таким образом телеканал хочет привлечь внимание к важным и социально-значимым региональным проектам и поддержать стоящих за ними людей.

В Барнауле патриотом выбрали Алексей Куреленка.

«Сегодня и всегда целью сообщества „Barnaul 22“ является обсуждение важных новостей и проблем региона, взаимопомощь между участниками сообщества и организация различных мероприятий. Все это удаётся благодаря вере в свои идеи и проекты. Если тебе говорят: „Да ну, у тебя не получится!“ или „Это нереально сделать!“ — это лишь очередной повод задуматься, как можно ещё круче реализовать свою идею и сделать свою жизнь и жизнь своего города лучше. И самое главное — в любых обстоятельствах берегите в себе Человека!», — цитирует героя рекламы пресс-служба ТНТ.