Фото-взгляд, секретная прогулка, «треня» в парке. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, как провести эти прохладные выходные: сходить на несколько театральных спектаклей, посетить фотовыставку, устроить утреннюю тренировку или прогуляться вечером.

В кино

Романтическая комедия Джейми Адамса «Сама любовь» в «Премьере» — 1 июня, 19:20, 18+

Боевик Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел» в «Мире» — 1 июня, 19:15, 18+

Фильм "Министерство неджентельменских дел". Кадр из фильма "Министерство неджентельменских дел".

В театр

«Саша, привет!» в Театре драмы — 1 июня, 17:30, 18+

«Баядера» в Музыкальном театре — 1 июня, 17:00, 12+

«Спасение вселенной в домашних условиях» в Крепостном театре — 1 июня, 18:00, 16+

Спектакль «Спасение вселенной в домашних условиях» Крепостной театр

На выставку

Фотовыставка «Взгляд» в Дома народного творчества — с 31 мая, пн-пт с 10:00 до 16:30, 12+

В парк

Открытая тренировка от студии «Plastika» в парке «Изумрудный» — 2 июня, 10:00, (по предварительной записи), 0+

Открытая тренировка в парке "Изумрудный". vk.com/park_izumrudnyi

На прогулку

Вечерняя прогулка-сюрприз от проекта «Идем пешком» — 1 июня, время уточняйте у организаторов, 0+

Прогулки клуба "Идем пешком". vk.com/idem_peshkom_barnaul.

Для детей

День защиты детей с подарками, розыгрышами и танцами в Юбилейном парке — 1 июня, 17:00, 0+

Фестиваль детства от волонтерского проекта «Михутка» в парке «Изумрудный» — 1 июня, 11:00, 0+

День защиты детей в Центральном парке Барнаула. Дмитрий Лямзин

Самое важное - в нашем Telegram-канале