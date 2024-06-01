Фото-взгляд, секретная прогулка, «треня» в парке. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

В кино
Романтическая комедия Джейми Адамса «Сама любовь» в «Премьере» — 1 июня, 19:20, 18+
Боевик Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел» в «Мире» — 1 июня, 19:15, 18+
В театр
«Саша, привет!» в Театре драмы — 1 июня, 17:30, 18+
«Баядера» в Музыкальном театре — 1 июня, 17:00, 12+
«Спасение вселенной в домашних условиях» в Крепостном театре — 1 июня, 18:00, 16+
На выставку
Фотовыставка «Взгляд» в Дома народного творчества — с 31 мая, пн-пт с 10:00 до 16:30, 12+
В парк
Открытая тренировка от студии «Plastika» в парке «Изумрудный» — 2 июня, 10:00, (по предварительной записи), 0+
На прогулку
Вечерняя прогулка-сюрприз от проекта «Идем пешком» — 1 июня, время уточняйте у организаторов, 0+
Для детей
День защиты детей с подарками, розыгрышами и танцами в Юбилейном парке — 1 июня, 17:00, 0+
Фестиваль детства от волонтерского проекта «Михутка» в парке «Изумрудный» — 1 июня, 11:00, 0+
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