Барнаульский лес, цветение, ящерки и прочая живность. 9 снимков, которые убедят вас отправиться гулять

Altapress.ru настоятельно рекомендует найти время, «поймать» теплую погоду и выбираться на прогулку в ближайшие дни. На улице так красиво и есть все шансы застать шуструю ящерицу, угостить в парке белку или найти в лесу пучок мяты (с ней очень ароматный чай получается). Фотографиями поделилась Марина Селезнева.