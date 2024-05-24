Миллиарды на развитие, ЧП в ЖК и «Последний герой». Что произошло на Алтае 24 мая

◆ Владимир Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития для 10 регионов — среди них оба Алтая. На реализацию программ ежегодно будет выделяться не менее 10 млрд рублей.
◆ За одну неделю из министерства спорта Алтайского края ушли сразу два начальника отдела. Это не могло не вызвать вопросов — хотя министр Иван Нифонтов заявил, что должности они оставили по собственному желанию.
◆ На Алтае на берегу Телецкого озера снимут новый сезон реалити-шоу «Последний герой». Ведущей станет Ксения Бородина.
◆ Средняя стоимость ночи в гостинице Алтайского края выросла до 7,4 тысяч рублей, а в Республике Алтай — до 9,3 тысяч рублей. Почему отдых дорожает и при чем тут туроператоры — читайте здесь.
◆ На территории нового жилого комплекса в Барнауле обрушился грунт, и по асфальту пошли трещины в сторону жилых домов.
◆ В школах Алтайского края 24 мая прозвенели последние звонки. Алтайского края. Смотрите, как вчерашние школьники нарядились, пели, танцевали и улыбались.
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