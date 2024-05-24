Кабмин должен будет подготовить перечень мер на период 2025-2030 годов.

Регионы

Речь идет о республиках Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Алтайском крае, а также Кировской, Курганской и Псковской областях.

Цифра

На реализацию программ развития регионов из федерального бюджета ежегодно будет выделяться не менее 10 млрд рублей, указывает Lenta.ru.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что на Алтай приедет экс-министр Австрии, с которой танцевал Путин на свадьбе. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетит Бийский технологический институт, где прочитает лекцию, познакомится с историей города и ведущими предприятиями, а также с красотами Горного Алтая и Алтайского края.

Также напомним, что Владимир Путин в 2018 году посетил свадьбу экс-министра в качестве приглашенного гостя. В ходе свадьбы Путин станцевал с Кнайсль и подарил молодоженам самовар, антикварную масловыжималку и картину.

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