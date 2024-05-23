Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посетит Бийский технологический институт, где прочитает лекцию, познакомится с историей города и ведущими предприятиями, а также с красотами Горного Алтая и Алтайского края, сообщает пресс-служба университета.

Напомним, что Карин Кнайсль осенью 2023 года переехала в Россию. На данный момент экс-чиновница посещает разные регионы страны с лекциями.

В Бийске Кнайсль будет 18 июня. Лекция состоится в 14:00 в аудитории 02 «В» БТИ АлтГТУ, расположенного по ул. Трофимова, 27, здание «Б».

Тема выступления бывшего министра иностранных дел Австрии: «Роль России в экономике мировых энергетических рынков».

В вузе также отметили, что пригласили Карин Кнайсль в рамках празднования 65-летия Бийского технологического института и рабочего плана внеучебной и воспитательной работы студентов Бийского технологического института.

Также напомним, что Владимир Путин в 2018 году посетил свадьбу экс-министра в качестве приглашенного гостя. В ходе свадьбы Путин станцевал с Кнайсль и подарил молодоженам самовар, антикварную масловыжималку и картину.

Ранее сообщалось, что глава МИД Австрии заявила, что скоро снова потанцует с Путиным.

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