Напомним, что Карин Кнайсль осенью 2023 года переехала в Россию. На данный момент экс-чиновница посещает разные регионы страны с лекциями.
В Бийске Кнайсль будет 18 июня. Лекция состоится в 14:00 в аудитории 02 «В» БТИ АлтГТУ, расположенного по ул. Трофимова, 27, здание «Б».
Тема выступления бывшего министра иностранных дел Австрии: «Роль России в экономике мировых энергетических рынков».
В вузе также отметили, что пригласили Карин Кнайсль в рамках празднования 65-летия Бийского технологического института и рабочего плана внеучебной и воспитательной работы студентов Бийского технологического института.
Также напомним, что Владимир Путин в 2018 году посетил свадьбу экс-министра в качестве приглашенного гостя. В ходе свадьбы Путин станцевал с Кнайсль и подарил молодоженам самовар, антикварную масловыжималку и картину.
Ранее сообщалось, что глава МИД Австрии заявила, что скоро снова потанцует с Путиным.
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