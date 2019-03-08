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Жизнь

Глава МИД Австрии заявила, что скоро снова потанцует с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сказала, что президент России Владимир Путина хороший танцор и заявила, что вскоре снова сможет с ним потанцевать. Об этом она рассказала на мероприятии, посвященном Международному женскому дню, пишет РИА Новости со ссылкой на Tiroler Tageszeitung.

Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Kremlin.ru.

Во время своего выступления она сказала, что австрийские СМИ постоянно ищут возможности упрекнуть ее за танец с Путиным на свадьбе. При этом глава МИД Австрии отметила, что на следующей неделе, когда она будет в Москве, у нее будет возможность еще раз станцевать с российским президентом.

«Он действительно хороший танцор», — сказала Карин Кнайсль и Владимире Путине.

Она также отметила, что ее коллеги из Великобритании Джереми Ханта, к примеру, танцевальные способности хуже, чем у президента России.

Напомним, свадьба министра иностранных дел Австрии с бизнесменом Вольфгангом Майлингером состоялась 18 августа 2018 года.

За один час, который президент России находился на празднике, он успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха. По данным местных СМИ, на автомобиле он написал: «Молодоженам Карин и Вольфганг: президент Владимир Путин».

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