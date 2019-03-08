Глава МИД Австрии заявила, что скоро снова потанцует с Путиным

Во время своего выступления она сказала, что австрийские СМИ постоянно ищут возможности упрекнуть ее за танец с Путиным на свадьбе. При этом глава МИД Австрии отметила, что на следующей неделе, когда она будет в Москве, у нее будет возможность еще раз станцевать с российским президентом.
«Он действительно хороший танцор», — сказала Карин Кнайсль и Владимире Путине.
Она также отметила, что ее коллеги из Великобритании Джереми Ханта, к примеру, танцевальные способности хуже, чем у президента России.
Напомним, свадьба министра иностранных дел Австрии с бизнесменом Вольфгангом Майлингером состоялась 18 августа 2018 года.
За один час, который президент России находился на празднике, он успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха. По данным местных СМИ, на автомобиле он написал: «Молодоженам Карин и Вольфганг: президент Владимир Путин».