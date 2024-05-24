Dodge Ram — это нестареющая классика, которую редко увидишь на наших дорогах. Александр Чернюк, член исполнительного совета федерации автоспорта Алтайского края — счастливый обладатель легендарного пикапа. Он рассказал об автомобиле в нашей рубрике «Машины, которые нас удивили».

Кто ты, воин? Dodge Ram четвертого поколения дебютировал в 2008 году на Североамериканском международном автосалоне в Детройте. Для большего эффекта организаторы пригнали на презентацию целое стадо рогатого скота. Такой перфоманс оставил неизгладимые впечатления у зрителей. К слову, это последнее авто, вышедшее под маркой Dodge. С 2011 года было решено вывести Ram Trucks в отдельный бренд. Цена в городе — от 4 млн рублей.

Удачная авантюра

Четвертый Dodge Ram — это «мастадонт» в мире автомобилей. Когда он проезжает по городским улицам, остальные водители пятятся назад, боясь попасть под мощные колеса. И это неудивительно, ведь его габариты всего на чуть-чуть отстают от размеров грузового авто.

Длина Dodge Ram составляет почти 6 м, а высота — более 2 м. Весит же он 3 130 кг. А с учетом багажа и пассажиров он буквально на несколько кг не достает до отметки в 3,5 тонн. Если бы не эта разница, то потребовалось бы оформлять права категории С.

Именно о таком Александр мечтал в еще далеком 2014 году. О мощном Dodge Ram ему рассказал товарищ во время посиделок у костра. «Тогда я и решил: обязательно куплю такой же автомобиль», - вспоминает собеседник.

Такая возможность представилась только в 2019 году. Автомобиль выставили на аукционе в Америке, и Александр отправился за мечтой. Процедура оформления заняла порядка восьми месяцев.

«Это была своего рода авантюра. Я до последнего не верил, что смогу приобрести пикап. Но как только он оказался у меня — это был настоящий восторг!» — вспоминает автомобилист.

Dodge Ram четвертого поколения Дмитрий Лямзин

Сиденья-лавочка и огромный багажник

Четвертый Dodge Ram достаточно новый — 2019 года выпуска. При этом у него классический внешний вид с характерными рублеными формами и большой решеткой радиатора.

Отличительная черта — усеченная кабина. Благодаря такому решению, пикап считается легковым автомобилем. Но из-за этого на заднем ряду осталось совсем мало места. Также сиденья не откидываются назад из-за открытого багажника. «Такая вот лавочка», — называет этот ряд Александр.

На первый взгляд в кабине только пять сидений. Но есть и одно «секретное» - оно прячется под подлокотником и раскладывается по необходимости. «У меня дети за него всегда дерутся», — смеется автомобилист. И действительно, поместиться в него может только ребенок

Но главное преимущество Dodge Ram — это не оригинальный салон, а большой вместительный багажник. Он может перевозить практически любой груз.

«В будущем я мечтаю сделать так, чтобы на природе багажник превращался в палатку, — делится своими идеями собеседник. — В целом в нем можно ночевать уже сейчас, если у вас нет клаустрофобии. Ведь в нем спишь, как в гробике».

Dodge Ram четвертого поколения Дмитрий Лямзин Dodge Ram четвертого поколения Дмитрий Лямзин

Хороший тягач, плохой внедорожник

Комплектация у пикапа, по словам Александра, самая простая: «Это просто надежный, суровый, хороший автомобиль». У него легендарный мотор HEMI на 5,7 л и более 400 лошадиных сил.

В городе Dodge Ram расходует около 18 л на 100 м, а на трассе при спокойной езде укладывается в 13 л.

Ошибочно думать, что при таких размерах пикап проедет где угодно. В первую очередь это «тягач», отмечает собеседник. И с этой задачей, по словам автомобилиста, он справляется прекрасно:

«Он может перевозить до нескольких тонн. Иногда я даже забываю, что сзади у меня есть прицеп».

Dodge Ram четвертого поколения Дмитрий Лямзин

Испытания в деле

Александр использует пикап практически для всего: работы, путешествий и обычных поездок по городу. Хотя признается: на обычной парковке места для его авто маловато.

Несмотря на внушительные размеры, на дороге габариты пикапа практически не ощущаются. По словам автомобилиста, это самый устойчивый автомобиль, на котором он ездил когда-либо: «Он словно привязан к дороге. Почти грузовик, а управляется одним пальчиком».

Разгоняется Dodge Ram за шесть секунд до 100 км/ч. И при этом без проблем тормозит. А учитывая, что остальные водители стараются держаться от пикапа подальше — с поездками по городу проблем не возникает.

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