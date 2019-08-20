15 августа на живописной территории банкет-холла «Монблан» прошла традиционная Летняя встреча предпринимателей издательского дома «Алтапресс». Гости провели вечер в формате форсайт-сессии , где представили варианты развития алтайского предпринимательства через 20, 30, 40 и даже 100 лет.

Они с удовольствием включились в процесс, вели переговоры и с интересом решали проблемы людей будущего. Кроме основной программы на сессии представили необычные технологические новинки и интерактивы для гостей. Редакция altapress.ru собрала самые яркие из них.

Генеральный партнер встречи — инвестиционная компания и банк «Фридом финанс» подготовила для гостей викторину с необычными призами — акциями известных зарубежных корпораций. Также представители «Фридом финанс» вручили приятные подарки капитанам всех команд.

Официальный дилер BMW «Дикси» представил новый BMW 7-й серии, а также пригласил гостей сделать фотографию в необычной фотозоне «Калейдоскоп».

Летняя встреча — 2019. Летняя встреча — 2019. Летняя встреча — 2019. Летняя встреча — 2019. Летняя встреча — 2019.

Ювелирный дом «Александров и К» представил коллекцию изысканных изделий ручной работы в футуристичной выставочной зоне. Кроме того, самый активный участник игры получил ценный приз от Евгения Александрова, директора ювелирного дома. «Страховой дом ВСК» приготовил для гостей необычный welcome-дринк с космическими напитками.

Автолизинговая компания «Европлан» представила гостям интересный интерактив — видеоспиннер. В течение всего вечера участники встречи снимали искрометные видео с эффектом slow motion.

Представители бренда натуральной французской косметики и парфюмерии L`Occitane презентовали свои новинки, а также дарили гостям цветы с популярными ароматами. «Барнаульский пивоваренный завод» порадовал необычной фотозоной и презентовал лимонад Good Stripes в новой инновационной упаковке. Всесезонный курорт «Манжерок» устроил викторину, за правильные ответы в которой гости получали приятные бонусы. Центр пластической хирургии и косметологии River подарил всем гостям мероприятия карты лояльности. Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства разместил на территории шатра «Монблан» яркую лаундж-зону. В завершении компания «Жилищная инициатива» подарила гостям феерическое пиксельное шоу.

Издательский дом «Алтапресс» также благодарит партнеров Летней встречи предпринимателей: «Центр доктора Бубновского», сеть специализированных магазинов inVino и «Винотека», руководителя КФХ В. В. Никитченко, а также шатер «Монблан».

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