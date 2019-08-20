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Фотофакты: яркие моменты Летней встречи — 2019

15 августа на живописной территории банкет-холла «Монблан» прошла традиционная Летняя встреча предпринимателей издательского дома «Алтапресс». Гости провели вечер в формате форсайт-сессии, где представили варианты развития алтайского предпринимательства через 20, 30, 40 и даже 100 лет.

Летняя встреча – 2019.
Летняя встреча – 2019.
Дмитрий Лямзин

Они с удовольствием включились в процесс, вели переговоры и с интересом решали проблемы людей будущего. Кроме основной программы на сессии представили необычные технологические новинки и интерактивы для гостей. Редакция altapress.ru собрала самые яркие из них.

Генеральный партнер встречи — инвестиционная компания и банк «Фридом финанс» подготовила для гостей викторину с необычными призами — акциями известных зарубежных корпораций. Также представители «Фридом финанс» вручили приятные подарки капитанам всех команд.

Официальный дилер BMW «Дикси» представил новый BMW 7-й серии, а также пригласил гостей сделать фотографию в необычной фотозоне «Калейдоскоп».

Летняя встреча - 2019.
Летняя встреча — 2019.
Летняя встреча - 2019.
Летняя встреча — 2019.
Летняя встреча - 2019.
Летняя встреча — 2019.
Летняя встреча - 2019.
Летняя встреча — 2019.
Летняя встреча - 2019.
Летняя встреча — 2019.

Ювелирный дом «Александров и К» представил коллекцию изысканных изделий ручной работы в футуристичной выставочной зоне. Кроме того, самый активный участник игры получил ценный приз от Евгения Александрова, директора ювелирного дома. «Страховой дом ВСК» приготовил для гостей необычный welcome-дринк с космическими напитками.

Автолизинговая компания «Европлан» представила гостям интересный интерактив — видеоспиннер. В течение всего вечера участники встречи снимали искрометные видео с эффектом slow motion.

Представители бренда натуральной французской косметики и парфюмерии L`Occitane презентовали свои новинки, а также дарили гостям цветы с популярными ароматами. «Барнаульский пивоваренный завод» порадовал необычной фотозоной и презентовал лимонад Good Stripes в новой инновационной упаковке. Всесезонный курорт «Манжерок» устроил викторину, за правильные ответы в которой гости получали приятные бонусы. Центр пластической хирургии и косметологии River подарил всем гостям мероприятия карты лояльности. Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства разместил на территории шатра «Монблан» яркую лаундж-зону. В завершении компания «Жилищная инициатива» подарила гостям феерическое пиксельное шоу.

Издательский дом «Алтапресс» также благодарит партнеров Летней встречи предпринимателей: «Центр доктора Бубновского», сеть специализированных магазинов inVino и «Винотека», руководителя КФХ В. В. Никитченко, а также шатер «Монблан».

Организатор
Организатор
Место
Место
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер


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