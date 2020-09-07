«Это такой сюр!»: фотограф снял с высоты уникальное розовое озеро в Алтайском крае

«Это такой сюр, когда видишь это в первый раз! Розовая вода, поезд на горизонте рассекает озеро, ноги проваливаются в соль. Это стоит того, чтобы посетить это место», — пишет автор.
«Была там летом несколько лет назад, очень впечатлило. Но фото сверху как будто переносят на другую планету», — отмечают одна из подписчиц.
Живописное Бурлинское озеро находится озеро на берегу поселка Бурсоль. Соль в озере добывают более 200 лет. Первые упоминания о Бурлинском солевом промысле относятся к 1768 году. Петр Великий нарек месторождение «Царской солонкой».
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