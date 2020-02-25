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Жизнь

Фотограф специально полетел в эпицентр шторма, чтобы показать 20-метровые волны

Словацкий фотограф Альберт Русс сделал порядка 4 тысяч снимков гигантских волн высотой 15−20 метров у побережья Португалии.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Услышав о надвигающемся шторме «Деннис», он быстро принял решение и купил авиабилеты. Прилетев, он отправился на пляж Прайя-ду-Норте, где сделал в экстремально-штормовых условиях фотосессию волн.

Пляж, откуда велась съемка, известен на весь мир благодаря отличным условиям для серфинга, пишет mail.ru. В непогоду сюда съезжаются многие фотографы и туристы — полюбоваться мощью океана.

Ранее сообщалось, что десятки автомобилей утонули на парковках после разгула урагана «Киара». Практически вся набережная города Данди (Шотландия), а также проходящая рядом трасса оказались под водой. Некоторые водители бросали свои авто из-за наводнения и спасались вплавь.

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