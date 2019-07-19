Фотографы, бойцы, руферы: топ-10 блогеров-сибиряков в Instagram

1. Роман Фильченков (@lololoshkause) — 341 тыс. подписчиков
Барнаульский летсплейщик (от английского let’s play — человек, который снимает прохождения видеоигр, сопровождая процесс своими комментариями) и видеоблогер.
В детстве много времени проводил за игрой Minecraft. В 2012 году он открыл свой YouTube-канал, куда публиковал ролики с прохождением различных видеоигр. Уже через год на него подписалось более миллиона человек.
Сейчас Роман живёт в Санкт-Петербурге.
2. Александр Шлеменко (@alexandershlemenko) — 294 тыс. подписчиков
Боец смешанного стиля. Входил в число сильнейших бойцов мира средней весовой категории. Чемпион мира по современному панкратиону (олимпийский вид единоборства).
Родился и живёт в Омске. Возглавляет омскую школу боевых искусств «Шторм». Александр активно ведёт свой блог в Instagram, где делится своими впечатлениями и общается с подписчиками.
3. Алексей Казанцев (@kazantsevalexey) — 236 тыс. подписчиков
Фотограф из Новосибирска. В прошлом году победил в международном конкурсе «35AWARDS». Лучший портретист России.
Также он проводит мастер-классы, лекции и видеоуроки для начинающих фотографов. На своей странице Алексей публикует проникновенные и чувственные портреты симпатичных девушек разных возрастов.
4. Вадим Махоров (@makhorov) — 134 тыс. подписчиков
Известный новосибирский фотограф и руфер (человек, который незаконно забирается для получения острых ощущений на крыши высотных зданий). Вместе со своим коллегой Виталием Раскаловым ведет YouTube-канал «on the roofs», где они покоряют Шанхайскую башню, Башню Лотте, статую Иисуса Христа и многое другое.
Бесстрашные блогеры объехали более 50 стран. Канал набрал 1,1 млн подписчиков. В Instagram Вадим публикует фотографии различных знаменитых мест с птичьего полета.
5. Денис Бондарь (@denizbondar) — 47,2 тыс. подписчиков
Видеоблогер из Новосибирска. Денис — высокий смуглый парень с длинной челкой, спадающей на глаза. В основном он делает короткие ролики о себе самом.
Популярные посты предельно просты по темам — «Как я потерял сознание», «У меня отключили электричество».
Самое популярное видео — клип, посвященный 400 тыс подписчикам, — посмотрело более 600 тыс. человек. На своём канале Денис уже собрал 446 тысяч поклонников.
6. Александр Ерохин (@erokhin___alexander) — 45,3 тыс. подписчиков
Футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России. Родился в Барнауле. Единственный футболист с Алтая, ставший чемпионом России.
На чемпионате мира 2018 года Ерохин вошел в историю футбола, как первый в мире игрок, который вышел на замену в дополнительное время — это правило было только что введено.
Известен, как поклонник творчества Виктора Цоя, чьи песни любит играть на гитаре.
В своём профиле Саша публикует фотографии семьи и ярких футбольных матчей.
7. Алексей Корнелюк (@1spacer1) — 35,7 тыс. подписчиков
Ведет «Бизнес-блог. Цель Forbs» в Instagram и «Вконтакте» (237 тыс. подписчиков). Занимается бизнесом больше семи лет. Он проделал путь от соучредителя сервиса по ремонту компьютеров до владельца сети кофеен и кальянных. Алексей дает советы о том, как найти инвестора и с чего начать свой бизнес.
Блог ему нужен больше для прикола, потому что основной доход он получает от своих компаний.
8. Сергей Шубенков (@sergey.shubenkov) — 30 тыс. подписчиков
Барнаульский спортсмен-легкоатлет, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Единственный российский спринтер, который выиграл все три медали разного достоинства на чемпионатах мира в барьерном беге на 110 метров.
Ведёт очень активный инстаблог. Сергей выкладывает много видео и фото с событий, в которых он участвует.
9. Евгений Трофимов (@trofimacab) — 27 тыс. подписчиков
Барнаульский певец. Выступал в составе нескольких разнонаправленных музыкальных групп.
В 2017 году участвовал в телепроекте «Фабрика звезд». В Instagram он делится своим творчеством, эмоциями и открытиями.
10. Дмитрий Мерзликин (@merzlikin_photo) — 16,6 тыс. подписчиков
Барнаульский фотограф. Участник Клуба профессиональных свадебных фотографов MyWedPro.
Свадебной съемкой занимается с 2011 года. За это время снял более 300 свадеб в России и зарубежом. Его фотографии за пару дней набирают более тысячи «лайков».
Данил Филипчук