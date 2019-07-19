Фотографы, бойцы, руферы: топ-10 блогеров-сибиряков в Instagram

Altapress.ru продолжает рассказывать о самых популярных блогерах Сибири. После нашей женской десятки блогерш в Instagram представляем брутальную мужскую. Сибиряки-блогеры обладают большой физической силой и невероятной силой духа. Увлекаются фотографией, бизнесом, музыкальным творчеством и путешествиями. Обо всем этом они эмоционально рассказывают на своих страницах.

1. Роман Фильченков ( @ lololoshkause ) — 341 тыс. подписчиков

Барнаульский летсплейщик (от английского let’s play — человек, который снимает прохождения видеоигр, сопровождая процесс своими комментариями) и видеоблогер.

Страница Романа Фильченкова. www.instagram.com/lololoshkause

В детстве много времени проводил за игрой Minecraft. В 2012 году он открыл свой YouTube -канал , куда публиковал ролики с прохождением различных видеоигр. Уже через год на него подписалось более миллиона человек.

Сейчас Роман живёт в Санкт-Петербурге.

2. Александр Шлеменко ( @ alexandershlemenko ) — 294 тыс. подписчиков

Боец смешанного стиля. Входил в число сильнейших бойцов мира средней весовой категории. Чемпион мира по современному панкратиону (олимпийский вид единоборства).

Страница Александра Шлеменко. www.instagram.com/alexandershlemenko

Родился и живёт в Омске. Возглавляет омскую школу боевых искусств «Шторм». Александр активно ведёт свой блог в Instagram, где делится своими впечатлениями и общается с подписчиками.

3. Алексей Казанцев ( @ kazantsevalexey ) — 236 тыс. подписчиков

Фотограф из Новосибирска. В прошлом году победил в международном конкурсе «35AWARDS». Лучший портретист России.

Страница Алексея Казанцева. www.instagram.com/kazantsevalexey

Также он проводит мастер-классы, лекции и видеоуроки для начинающих фотографов. На своей странице Алексей публикует проникновенные и чувственные портреты симпатичных девушек разных возрастов.

4. Вадим Махоров ( @ makhorov ) — 134 тыс. подписчиков

Известный новосибирский фотограф и руфер (человек, который незаконно забирается для получения острых ощущений на крыши высотных зданий). Вместе со своим коллегой Виталием Раскаловым ведет YouTube-канал « on the roofs », где они покоряют Шанхайскую башню, Башню Лотте, статую Иисуса Христа и многое другое.

Страница Вадима Махорова. www.instagram.com/makhorov

Бесстрашные блогеры объехали более 50 стран. Канал набрал 1,1 млн подписчиков. В Instagram Вадим публикует фотографии различных знаменитых мест с птичьего полета.

5. Денис Бондарь ( @ denizbondar ) — 47,2 тыс. подписчиков

Видеоблогер из Новосибирска. Денис — высокий смуглый парень с длинной челкой, спадающей на глаза. В основном он делает короткие ролики о себе самом.

Страница Дениса Бондаря. www.instagram.com/denizbondar

Популярные посты предельно просты по темам — «Как я потерял сознание», «У меня отключили электричество».

Самое популярное видео — клип, посвященный 400 тыс подписчикам, — посмотрело более 600 тыс. человек. На своём канале Денис уже собрал 446 тысяч поклонников.

6. Александр Ерохин ( @erokhin___alexander ) — 45,3 тыс. подписчиков

Футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России. Родился в Барнауле. Единственный футболист с Алтая, ставший чемпионом России.

Страница Александра Ерохина. www.instagram.com/erokhin___alexander

На чемпионате мира 2018 года Ерохин вошел в историю футбола, как первый в мире игрок, который вышел на замену в дополнительное время — это правило было только что введено.

Известен, как поклонник творчества Виктора Цоя, чьи песни любит играть на гитаре.

В своём профиле Саша публикует фотографии семьи и ярких футбольных матчей.

7. Алексей Корнелюк ( @1spacer1 ) — 35,7 тыс. подписчиков

Ведет « Бизнес-блог. Цель Forbs » в Instagram и «Вконтакте» (237 тыс. подписчиков). Занимается бизнесом больше семи лет. Он проделал путь от соучредителя сервиса по ремонту компьютеров до владельца сети кофеен и кальянных. Алексей дает советы о том, как найти инвестора и с чего начать свой бизнес.

Страница Алексея Корнелюка. www.instagram.com/1spacer1

Блог ему нужен больше для прикола, потому что основной доход он получает от своих компаний.

8. Сергей Шубенков ( @ sergey . shubenkov ) — 30 тыс. подписчиков

Барнаульский спортсмен-легкоатлет, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Единственный российский спринтер, который выиграл все три медали разного достоинства на чемпионатах мира в барьерном беге на 110 метров.

Страница Сергея Шубенкова. www.instagram.com/sergey.shubenkov

Ведёт очень активный инстаблог. Сергей выкладывает много видео и фото с событий, в которых он участвует.

9. Евгений Трофимов ( @ trofimacab ) — 27 тыс. подписчиков

Барнаульский певец. Выступал в составе нескольких разнонаправленных музыкальных групп.

Страница Евгения Трофимова. www.instagram.com/trofimacab

В 2017 году участвовал в телепроекте «Фабрика звезд». В Instagram он делится своим творчеством, эмоциями и открытиями.

10. Дмитрий Мерзликин ( @ merzlikin _ photo ) — 16,6 тыс. подписчиков

Барнаульский фотограф. Участник Клуба профессиональных свадебных фотографов MyWedPro.

Страница Дмитрия Мерзликина. www.instagram.com/merzlikin_photo

Свадебной съемкой занимается с 2011 года. За это время снял более 300 свадеб в России и зарубежом. Его фотографии за пару дней набирают более тысячи «лайков».

Данил Филипчук