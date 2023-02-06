6 февраля
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Жизнь

Фотокорреспондент altapress.ru запечатлела вербу, которая зацвела в начале февраля

В 2023 году верба начала цвести необычно рано. В прошлом году растение попало в объективы фотокорреспондента altapress.ru в начале марта. Тогда мы тоже удивились.

Верба.
Верба.
Анна Зайкова.

Напомним, уже 28 января в региона была плюсовая температура. А в 2022 повторно в октябре зацвела жимолость.

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