Фотокорреспондент altapress.ru запечатлела вербу, которая зацвела в начале февраля

Напомним, уже 28 января в региона была плюсовая температура. А в 2022 повторно в октябре зацвела жимолость.
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В 2023 году верба начала цвести необычно рано. В прошлом году растение попало в объективы фотокорреспондента altapress.ru в начале марта. Тогда мы тоже удивились.
Напомним, уже 28 января в региона была плюсовая температура. А в 2022 повторно в октябре зацвела жимолость.
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