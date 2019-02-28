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Жизнь

Фотоподборка к последнему дню зимы. Барнаульская слякоть и щеголи с отворотами

Конец февраля в Сибири оказался самым теплым за столетие. В Барнауле уже вторую неделю — настоящая ранняя весна. Снег тает, сосульки капают, на улицах слякоть и лужи.

Теплый февраль и слякоть в Барнауле.
Теплый февраль и слякоть в Барнауле.
Лилия Девятерикова

Такая погода стала поводом для некоторых молодых щеголей не только ходить без шапок, но и вспомнить о слегка уже устаревающей моде на штаны с отворотами. И это повод, чтобы похвастаться разноцветными носками или их отсутствием.

Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Алина Агрич
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Алина Агрич
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Алина Агрич
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Алина Агрич
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Алина Агрич
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Алина Агрич
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Алина Агрич
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Алина Агрич
Барнаульские щеголи.
Барнаульские щеголи.
Алина Агрич
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Алина Агрич
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Алина Агрич
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Алина Агрич
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Алина Агрич
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Барнаульские щеголи в штанах с отворотами.
Алина Агрич

В последний день зимы, 28 февраля в Алтайском крае тоже будет тепло. Воздух прогреется до −3…+2 градусов, местами в южных районах будет +2…+7. На большей части территории пройдет мокрый снег, местами будет метель, гололедные явления, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируют юго-восточный, 5−10 м/с, с усилением до 15 м/с.

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