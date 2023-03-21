Фрагмент ракетоносителя нашли на территории алтайского заповедника

Заповедник тесно взаимодействует с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
Сотрудники обеих организаций совершают плановые облеты некоторых участков заповедника, которые находятся в зоне риска падения элементов ракетоносителя.
Главная цель таких полетов — найти упавшие фрагменты и оповестить жителей отдаленных сел заповедника о предстоящих запусках.
В ходе недавнего послепускового облета территории специалисты обнаружили и вывезли фрагменты отделяющихся частей ракеты.
Ранее на заимку сибирской отшельницы Агафьи Лыковой упал фрагмент ракетоносителя.