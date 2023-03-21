22 марта
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Жизнь

Фрагмент ракетоносителя нашли на территории алтайского заповедника

В ходе послепускового облета обнаружили и вывезли фрагменты ракетоносителя, рассказали в Алтайском биосферном заповеднике.

Горы.
Горы.
Алтайский биосферный заповедник

Заповедник тесно взаимодействует с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Сотрудники обеих организаций совершают плановые облеты некоторых участков заповедника, которые находятся в зоне риска падения элементов ракетоносителя.

Поиски фрагментов ракетоносителя.
Поиски фрагментов ракетоносителя.
Алтайский биосферный заповедник

Главная цель таких полетов — найти упавшие фрагменты и оповестить жителей отдаленных сел заповедника о предстоящих запусках.

В ходе недавнего послепускового облета территории специалисты обнаружили и вывезли фрагменты отделяющихся частей ракеты.

Фрагмент ракетоносителя.
Фрагмент ракетоносителя.
Алтайский биосферный заповедник

Ранее на заимку сибирской отшельницы Агафьи Лыковой упал фрагмент ракетоносителя.

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