На заимку сибирской отшельницы Агафьи Лыковой упал фрагмент ракетоносителя

Через горно-таежный участок «Заимка Лыковых» траектория падений ступеней ракет, запускаемых с космодрома «Байконур».
Отшельницу заранее предупредили о запуске и предложили эвакуироваться.
После запуска ракетоносителя, прошел облет территории, где могли упасть ступени. И нашли фрагмент ракетоносителя, отделившийся в результате предыдущих запусков.
Сейчас специалисты приступили к его демонтажу и вывозу с территории.
Ранее пожар уничтожил несколько домов в поселении отшельницы Агафьи Лыковой. Сгорели две хозяйственные постройки, а огонь частично перекинулся на старый дом, в котором жила пожилая женщина. Между тем Агафья попросила миллиардера Олега Дерипаску построить новую избу в тайге, поскольку на старой крыша прохудилась.
Российский промышленник сразу откликнулся на зов и вскоре объявили о начале строительства. Процесс усложняет труднодоступность территории, поэтому продумали процесс доставки стройматериалов.
Об отшельнице
Агафья Лыкова — единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах.
Семейство Лыковых поселилось в глухой сибирской тайге в 1937 году. Когда их обнаружили, семья состояла из пяти человек — глава Карп Иосифович, два его сына и две дочери, в том числе Агафья.
Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое из детей. В 1988 году ушел из жизни отец.
Агафья живет в Хакасии в непролазной тайге, ближайший поселок Мрассу расположен в 120 километрах.