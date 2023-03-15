На заимку сибирской отшельницы Агафьи Лыковой упал фрагмент ракетоносителя

На таежную заимку сибирской отшельницы Агафьи Лыковой упал фрагмент ракетоносителя «Протон-М», говорится в сообщении заповедника «Хакасский».

Через горно-таежный участок «Заимка Лыковых» траектория падений ступеней ракет, запускаемых с космодрома «Байконур».

Отшельницу заранее предупредили о запуске и предложили эвакуироваться.

После запуска ракетоносителя, прошел облет территории, где могли упасть ступени. И нашли фрагмент ракетоносителя, отделившийся в результате предыдущих запусков.

Сейчас специалисты приступили к его демонтажу и вывозу с территории.

Ранее пожар уничтожил несколько домов в поселении отшельницы Агафьи Лыковой. Сгорели две хозяйственные постройки, а огонь частично перекинулся на старый дом, в котором жила пожилая женщина. Между тем Агафья попросила миллиардера Олега Дерипаску построить новую избу в тайге, поскольку на старой крыша прохудилась.

Российский промышленник сразу откликнулся на зов и вскоре объявили о начале строительства. Процесс усложняет труднодоступность территории, поэтому продумали процесс доставки стройматериалов.

Об отшельнице

Агафья Лыкова — единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах.

Семейство Лыковых поселилось в глухой сибирской тайге в 1937 году. Когда их обнаружили, семья состояла из пяти человек — глава Карп Иосифович, два его сына и две дочери, в том числе Агафья.

Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое из детей. В 1988 году ушел из жизни отец.

Агафья живет в Хакасии в непролазной тайге, ближайший поселок Мрассу расположен в 120 километрах.