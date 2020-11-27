Отшельница Агафья Лыкова попросила миллиардера Дерипаску построить ей дом в тайге

Напомним, Агафья Лыкова — единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах.
С просьбой о помощи Лыкова обратилась к российскому олигарху Олегу Дерипаске.
«Ранее Агафья Карповна поблагодарила Олега Дерипаску за оказанную помощь и написала письмо, в котором попросила Олега Владимировича посодействовать строительству нового жилья», — написал Непомнящий.
Об этом директор заповедника рассказал митрополиту Московскому и всея Руси Корнилию, когда накануне посетил Русскую Православную Старообрядческую Церковь.
«Корнилий благословил на это благое дело и пожелал крепкого здоровья Олегу Владимировичу», — отметил Непомнящий.
Также митрополит передал Агафье Карповне календарь на 2021 год.
Летом 2019 года Непомнящий рассказал, что отшельнице доставят вертолетом сушеные манго. В 2002 году глава Республики Алтай Михаил Лапшин подарил женщине породистого козла.
Семейство Лыковых поселилось в глухой сибирской тайге в 1937 году. Когда их обнаружили, семья состояла из пяти человек — глава Карп Иосифович, два его сына и две дочери, в том числе Агафья.
Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое из детей. В 1988 году ушел из жизни отец.
Агафья живет в Хакасии в непролазной тайге, ближайший поселок Мрассу расположен в 120 километрах.