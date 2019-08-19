Отшельнице Агафье Лыковой решили доставить вертолетом сушеные манго

«Не хочу загадывать, но в плане рейдового задания по облету горно-таежных участков стоит задача посещения участка „Заимка Лыковых“. Надеюсь, всё получится и нам удастся навестить Агафью Карповну и передать гостинцы. В этот раз передаем как обычно корреспонденцию, купил старообрядческий православный календарь, орехи, фрукты и решил привезти Агафье на пробу экзотические сухофрукты, вдруг понравится ей сушеный манго», делится директор заповедника, пишет 19rus.info.

В январе Агафья Лыкова передала через известную алтайскую фотохудожницу Светлану Казину просьбу о помощи.

«Агафья давно просит себе подружку, ну как подружку, скорее помощницу или послушницу. Агафья — неуживчивый человек: весьма своеобразный характер, плюс привычка уединения, нестандартный уклад жизни, основанный на сохранении традиций своей семьи, которые она в одиночку хранит в себе так глубоко, что это уже на генном уровне, а не в привычках», — писала Светлана.

Кто такая Агафья Лыкова

Агафья Лыкова — единственный представитель российского старообрядчества, знаток отечественного средневековья. Отшельница — оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которые поселились в глухой сибирской тайге еще в 1937 году.

Геологи обнаружили эту семью в Западных Саянах в 1978-м.

Она живет в Хакасии (ближайший поселок Мрассу — в 120 км непролазной тайги). Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое детей. В 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.