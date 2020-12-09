Российский миллиардер начал строить новую избу для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой

О начале строительства новой избы для таежной отшельницы Агафьи Лыковой сообщил директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Строительство усложняется труднодоступностью территории, а сейчас как раз идет доставка пиломатериалов.

«Чтобы сократить время строительства дома на месте, для начала в Абакане полностью сложили избу,​ пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 км от жилья Агафьи.​ Оттуда уже аэролодками первые партии отправлены к месту строительства», — рассказал Непомнящий.

Всего потребуется не менее 18 таких рейсов,​ так как один плот вмещает не более 1,5 тонн груза.

Ранее Олег Дерипаска помог забросить на заимку Агафьи Лыковой помощника.

Бизнесмен Олег Дерипаска. kremlin.ru

О ковиде

Ранее эпидемию коронавируса сибирская отшельница объяснила как «божье наказание, людям вразумление».

Двоюродный племянник отшельницы недавно рассказал, что больше всего ему запомнился камень у речки, который исчез так же внезапно, как и появился. Агафья осенью 2019-го обнажила валун… с нерукотворным крестом.

«Камень в сечении не более метра, на камне — Голгофный образ — восьмиконечный крест… и по бокам — два креста, как все и было, когда один распятый с Христом его осудил, второй — уверовал», — описал Антон камень.

Когда камень с нерукотворным крестом только показался, Агафью спросили: «Это знак чего?»

Отшельница отмолчалась. Возможно, это был знак надвигавшихся испытаний, ведь вскоре в мир пришла пандемия коронавируса.

Об отшельнице

Агафья Лыкова — единственная, кто остался в живых из семьи староверов, которых обнаружили в саянской тайге.

Эта семья скрывалась от цивилизации с 1938 года. В 1978 году Лыковы повстречались с советскими геологами. Заимка вошла в состав заповедника «Хакасский» с 2001 года.

Довольно часто отшельнице вертолетом доставляют провиант. Не так давно на винтокрылой машине Агафье Лыковой привезли лакомство — сушеное манго.