Российский миллиардер начал строить новую избу для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой

О начале строительства новой избы для таежной отшельницы Агафьи Лыковой сообщил директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.
Строительство усложняется труднодоступностью территории, а сейчас как раз идет доставка пиломатериалов.
«Чтобы сократить время строительства дома на месте, для начала в Абакане полностью сложили избу, пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 км от жилья Агафьи. Оттуда уже аэролодками первые партии отправлены к месту строительства», — рассказал Непомнящий.
Всего потребуется не менее 18 таких рейсов, так как один плот вмещает не более 1,5 тонн груза.
Ранее Олег Дерипаска помог забросить на заимку Агафьи Лыковой помощника.
О ковиде
Ранее эпидемию коронавируса сибирская отшельница объяснила как «божье наказание, людям вразумление».
Двоюродный племянник отшельницы недавно рассказал, что больше всего ему запомнился камень у речки, который исчез так же внезапно, как и появился. Агафья осенью 2019-го обнажила валун… с нерукотворным крестом.
«Камень в сечении не более метра, на камне — Голгофный образ — восьмиконечный крест… и по бокам — два креста, как все и было, когда один распятый с Христом его осудил, второй — уверовал», — описал Антон камень.
Когда камень с нерукотворным крестом только показался, Агафью спросили: «Это знак чего?»
Отшельница отмолчалась. Возможно, это был знак надвигавшихся испытаний, ведь вскоре в мир пришла пандемия коронавируса.
Об отшельнице
Агафья Лыкова — единственная, кто остался в живых из семьи староверов, которых обнаружили в саянской тайге.
Эта семья скрывалась от цивилизации с 1938 года. В 1978 году Лыковы повстречались с советскими геологами. Заимка вошла в состав заповедника «Хакасский» с 2001 года.
Довольно часто отшельнице вертолетом доставляют провиант. Не так давно на винтокрылой машине Агафье Лыковой привезли лакомство — сушеное манго.