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Жизнь

Российский миллиардер начал строить новую избу для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой

При поддержке российского миллиардера Олега Дерипаски началось строительство нового дома для таежной отшельницы Агафьи Лыковой.

Лыкова Агафья.
Лыкова Агафья.
altai-detail.ru

О начале строительства новой избы для таежной отшельницы Агафьи Лыковой сообщил директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Строительство усложняется труднодоступностью территории, а сейчас как раз идет доставка пиломатериалов.

«Чтобы сократить время строительства дома на месте, для начала в Абакане полностью сложили избу,​ пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 км от жилья Агафьи.​ Оттуда уже аэролодками первые партии отправлены к месту строительства», — рассказал Непомнящий.

Всего потребуется не менее 18 таких рейсов,​ так как один плот вмещает не более 1,5 тонн груза.

Ранее Олег Дерипаска помог забросить на заимку Агафьи Лыковой помощника.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

О ковиде

Ранее эпидемию коронавируса сибирская отшельница объяснила как «божье наказание, людям вразумление».

Двоюродный племянник отшельницы недавно рассказал, что больше всего ему запомнился камень у речки, который исчез так же внезапно, как и появился. Агафья осенью 2019-го обнажила валун… с нерукотворным крестом.

«Камень в сечении не более метра, на камне — Голгофный образ — восьмиконечный крест… и по бокам — два креста, как все и было, когда один распятый с Христом его осудил, второй — уверовал», — описал Антон камень.

Когда камень с нерукотворным крестом только показался, Агафью спросили: «Это знак чего?»

Отшельница отмолчалась. Возможно, это был знак надвигавшихся испытаний, ведь вскоре в мир пришла пандемия коронавируса.

Об отшельнице

Агафья Лыкова — единственная, кто остался в живых из семьи староверов, которых обнаружили в саянской тайге.

Эта семья скрывалась от цивилизации с 1938 года. В 1978 году Лыковы повстречались с советскими геологами. Заимка вошла в состав заповедника «Хакасский» с 2001 года.

Довольно часто отшельнице вертолетом доставляют провиант. Не так давно на винтокрылой машине Агафье Лыковой привезли лакомство — сушеное манго.

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