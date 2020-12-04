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Пихтой лечила пневмонию. Отшельница Агафья Лыкова знает про COVID-19 и поведала о «знаке божьем»

Двоюродный племянник знаменитой сибирской отшельницы Антон Лыков рассказал «Кузбассу», как ранее посетил Агафью Лыкову.

Лыкова Агафья.
Лыкова Агафья.
altai-detail.ru

Напомним, Агафья Лыкова — единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Хакасии в Западных Саянах.

Антон недавно узнал, что Агафья его двоюродная тетя — когда изучал архивы. Этим летом он прожил с ней два месяца — помогал, учился и узнавал секреты.

Мужчина рассказал, что больше всего ему запомнился камень, который исчез так же внезапно, как и появился. Речка у дома Агафьи осенью 2019 года обнажила валун… с нерукотворным крестом.

«Камень в сечении не более метра, на камне — Голгофный образ — восьмиконечный крест… и по бокам — два креста, как все и было, когда один распятый с Христом его осудил, второй — уверовал», — описал Антон камень.

Когда камень с нерукотворным крестом только показался, Агафью спросили: «Это знак чего?»

Отшельница отмолчалась. Возможно, это был знак надвигавшихся испытаний, ведь вскоре в мир пришла пандемия коронавируса.

Пихта, хвоя.
Пихта, хвоя.
СС0

Антон подчеркнул, что Агафья, несмотря на жизнь в непролазной тайге, прекрасно знает про COVID-19.

«Она даже советы давала. Сама-то, когда-то давно, воспалением легких болела и спаслась отваром пихты. Рассказала, что веточки пихты отваривала, 3−4 раза в день пила. Пить — до стакана, пока не вылечишься, кипятить — недолго. Минут пять, не более, а то отвар свойства потеряет. Он сам настоится, до красноватого оттенка», — пересказал мужчина рецепт отшельницы.

Антон отметил, что эпидемию коронавируса сибирская отшельница объяснила как «божье наказание, людям вразумление».

Ранее Агафья попросила миллиардера Олега Дерипаску построить избу в тайге. Накануне сам олигарх заявил, что пандемия в России продлится до мая 2023 года.

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