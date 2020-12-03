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Жизнь

Олигарх Дерипаска проболтался? Он заявил, что Россию ждет 2,5 года пандемии коронавируса

Основатель компании «РУСАЛ», миллиардер Олег Дерипаска заявил, что пандемия коронавируса продлится еще 2,5 года, сообщает URA.RU.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

Об этом Дерипаска сказал во время визита в Свердловскую область.

«При скоординированных действиях это может прекратиться в мае 2023 года. То, что нашим работникам предстоит пережить — тяжелые 2,5 года. Мы сейчас говорим о восстановлении людей после болезни», — отметил бизнесмен, говоря о пандемии.

Он также подчеркнул, что «чудес не будет». Поэтому необходима вакцинация.

«Какая-то форма медицинского удостоверения, статуса. Еще непонятно, как его определять. И это будем решать по мере возможности», — добавил бизнесмен.

Здесь стоит отметить, что ранее отшельница Агафья Лыкова попросила Дерипаску построить избу в тайге. Мы ни на что не намекаем, просто это интересно.

Что касается вакцинации, то накануне президент России Владимир Путин поручил запустить ее на следующей неделе — с 7 декабря.

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