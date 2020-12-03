Олигарх Дерипаска проболтался? Он заявил, что Россию ждет 2,5 года пандемии коронавируса

Основатель компании «РУСАЛ», миллиардер Олег Дерипаска заявил, что пандемия коронавируса продлится еще 2,5 года, сообщает URA.RU .

Об этом Дерипаска сказал во время визита в Свердловскую область.

«При скоординированных действиях это может прекратиться в мае 2023 года. То, что нашим работникам предстоит пережить — тяжелые 2,5 года. Мы сейчас говорим о восстановлении людей после болезни», — отметил бизнесмен, говоря о пандемии.

Он также подчеркнул, что «чудес не будет». Поэтому необходима вакцинация.

«Какая-то форма медицинского удостоверения, статуса. Еще непонятно, как его определять. И это будем решать по мере возможности», — добавил бизнесмен.

Здесь стоит отметить, что ранее отшельница Агафья Лыкова попросила Дерипаску построить избу в тайге. Мы ни на что не намекаем, просто это интересно.

Что касается вакцинации, то накануне президент России Владимир Путин поручил запустить ее на следующей неделе — с 7 декабря.