Олигарх Дерипаска проболтался? Он заявил, что Россию ждет 2,5 года пандемии коронавируса

Об этом Дерипаска сказал во время визита в Свердловскую область.
«При скоординированных действиях это может прекратиться в мае 2023 года. То, что нашим работникам предстоит пережить — тяжелые 2,5 года. Мы сейчас говорим о восстановлении людей после болезни», — отметил бизнесмен, говоря о пандемии.
Он также подчеркнул, что «чудес не будет». Поэтому необходима вакцинация.
«Какая-то форма медицинского удостоверения, статуса. Еще непонятно, как его определять. И это будем решать по мере возможности», — добавил бизнесмен.
Здесь стоит отметить, что ранее отшельница Агафья Лыкова попросила Дерипаску построить избу в тайге. Мы ни на что не намекаем, просто это интересно.
Что касается вакцинации, то накануне президент России Владимир Путин поручил запустить ее на следующей неделе — с 7 декабря.