Пожар уничтожил несколько домов в поселении отшельницы Агафьи Лыковой

В сибирском заповеднике «Хакасский», где живет единственная представительница староверов в Западных Саянах Агафья Лыкова, произошел пожар.

Огонь уничтожил несколько домов. Пожар начался на заимке отшельницы Агафьи Лыковой на территории природного заповедника «Хакасский».

Сгорели две хозяйственные постройки, а огонь частично перекинулся на старый дом, в котором жила пожилая женщина, пишет Life.

Предварительно, пожар начался из-за непотушенной свечки. Сама отшельница не пострадала. Заимка удалена от населенных пунктов — огонь тушили несколько добровольцев, которые приплыли на лодке забрать товарища, гостившего у Лыковой, пишет ura.ru.

Ранее Агафья попросила миллиардера Олега Дерипаску построить новую избу в тайге, поскольку на старой крыша прохудилась.

Российский промышленник сразу откликнулся на зов и вскоре объявили о начале строительства. Процесс усложняет труднодоступность территории, поэтому продумали процесс доставки стройматериалов.

«Для начала в Абакане полностью сложили избу,​ пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 км от жилья Агафьи.​ Оттуда уже аэролодками первые партии отправлены к месту», — говорилось о начале строительства.

Об отшельнице

Агафья Лыкова — единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах.

Семейство Лыковых поселилось в глухой сибирской тайге в 1937 году. Когда их обнаружили, семья состояла из пяти человек — глава Карп Иосифович, два его сына и две дочери, в том числе Агафья.

Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое из детей. В 1988 году ушел из жизни отец.

Агафья живет в Хакасии в непролазной тайге, ближайший поселок Мрассу расположен в 120 километрах.