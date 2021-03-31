А что такое наледь? Франк перепоручил усилить контроль за уборкой снега в Барнауле

В ответ на критику со стороны губернатора края Виктора Томенко за очистку Барнаула от снега и льда глава города Вячеслав Франк поручил своим подчиненным «усилить контроль за этой работой».

Напомним, что 29 марта на аппаратном совещании губернатор Томенко раскритиковал муниципальные власти за безобразное качество уборки улиц и тротуаров от снега и льда. Он призвал чиновников Барнаула, Бийска и Рубцовска засучить рукава и взяться за работу.

Ответ не заставил себя ждать. На сайте мэрии Барнаула оперативно был размещен пресс-релиз, где сказано, что глава Барнаула Вячеслав Франк «дал поручение главам администраций районов и городскому комитету ЖКХ усилить контроль за уборкой от снега придомовых территорий и межквартальных проездов».

Гололед на ул. Папанинцев. narod.altapress.ru

Также в пресс-релизе указано, что на самом деле (как будто в ответ развыступавшемуся губернатору) в Барнауле ведется огромная работа по очистке города от льда и снега. Очищено 735 кровель многоквартирных жилых домов и 1387 дворовых территорий. Для уборки снега УК и ТСЖ заключены договоры с подрядными организациями на привлечение 78 единиц техники.

Также в мэрии подчеркивают, что в городской комитет ЖКХ поступило 74 обращения по несвоевременной очистке от снега в отношении 194 многоквартирных домов. В результате быстрого реагирования работы выполнены на 89 домах, а еще на 25 домах остаются на контроле в комитете. В отношении 80 домов материалы направлены в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края.