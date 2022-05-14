Франк поручил подвозить питьевую воду в многострадальную Сибирскую Долину

Традиционный дефицит возник из-за того, что летом увеличивается разбор воды, и ее напор в части домов микрорайона снижается.

«Барнаульский водоканал» с 13 мая организовал подвоз. Как говорят в компании, в первый день пришло два человека — один набрал 19 литров, а другой две бутылки по 5 литров.

По будням подвоз воды осуществляется с 17:00 до 17:30 по ул. Житомирская , 26а , с 17:30 до 18300 по ул. Белгородская , 23а.

26а с 17:30 до 18300 по ул. Белгородская 23а. Также для удобства жителей подвоз будет и по выходным с 14.00 до 14.30 по ул. ул. Житомирская , 26а , с 14.30 до 15.00 по ул. Белгородская , 23а.

Ранее жители микрорайона жители жаловались, что вода воняет, в ней превышено содержание марганца и железа. Эта жидкость даже портит бытовую технику и сантехнику.