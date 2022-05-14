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Жизнь

Франк поручил подвозить питьевую воду в многострадальную Сибирскую Долину

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил организовать подвоз питьевой воды жителям микрорайона Сибирская Долина, сообщили в мэрии.

Подвоз воды.
Подвоз воды.
barnaul.org

Традиционный дефицит возник из-за того, что летом увеличивается разбор воды, и ее напор в части домов микрорайона снижается.

«Барнаульский водоканал» с 13 мая организовал подвоз. Как говорят в компании, в первый день пришло два человека — один набрал 19 литров, а другой две бутылки по 5 литров.

  • По будням подвоз воды осуществляется с 17:00 до 17:30 по ул. Житомирская, 26а, с 17:30 до 18300 по ул. Белгородская, 23а.
  • Также для удобства жителей подвоз будет и по выходным с 14.00 до 14.30 по ул. ул. Житомирская, 26а, с 14.30 до 15.00 по ул. Белгородская, 23а.

Ранее жители микрорайона жители жаловались, что вода воняет, в ней превышено содержание марганца и железа. Эта жидкость даже портит бытовую технику и сантехнику.

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