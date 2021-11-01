Zero Pixel
1 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Следком начал проверку после сообщения о вонючей воде в барнаульском поселке

Доследственную проверку начал после сообщения о некачественной питьевой воде в поселке Сибирская долина в Барнауле. Об этом заявили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В Барнауле жители поселка Сибирская Долина не успели провести акцию протеста.
В Барнауле жители поселка Сибирская Долина не успели провести акцию протеста.
instagram.com/sibirskaia_dolina.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства ситуации, которую описали жители поселка, и установить признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, жители утверждают, что вода воняет, в ней превышено содержание марганца и железа. Эта жидкость даже портит бытовую технику и сантехник, рассказал барнаулец в Instagram поселка.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость