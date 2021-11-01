Следком начал проверку после сообщения о вонючей воде в барнаульском поселке

Доследственную проверку начал после сообщения о некачественной питьевой воде в поселке Сибирская долина в Барнауле. Об этом заявили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В Барнауле жители поселка Сибирская Долина не успели провести акцию протеста.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства ситуации, которую описали жители поселка, и установить признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, жители утверждают, что вода воняет, в ней превышено содержание марганца и железа. Эта жидкость даже портит бытовую технику и сантехник, рассказал барнаулец в Instagram поселка.