31 октября 3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле полиция моментально пресекла собрание жителей, попросивших воды

В паблике «Барнаул 22» рассказали, как 31 октября прошла акция протеста, устроенная жителями городского поселка Сибирская Долина.

В Барнауле жители поселка Сибирская Долина не успели провести акцию протеста.
В Барнауле жители поселка Сибирская Долина не успели провести акцию протеста.
vk.com/barneos22.

Житель поселка сообщил, что на протяжении долгого времени люди ждут нормальной воды и соответствующей цены на нее.

«Несмотря на то, что есть множество заключений от Роспотребнадзора и лабораторий о том, что вода не соответствует СанПиН, один из хозяев земель утверждает, что вода соответствует всем требованиям и установил тарифы „питьевой воды“. Вода воняет, в ней превышение марганца и железа, вода портит всю бытовую технику и сантехнику, пользоваться ей, а особенно пить ее, невозможно», — рассказал барнаулец в Instagram поселка.

Причем скважину, из которой течет вода, построили за счет жителей поселка, но позже неизвестными путями ее переписали на неких физлиц.

По словам барнаульца, правоохранители не хотят разбираться в судьбе скважины и ссылаются на то, что земля частная и они не могут вмешаться.

«Как такое возможно, чтобы закон обходил частные земли? Закон превыше всего! Полагаем, что произошло хищение имущества», — заявил мужчина.

В воскресенье, 31 октября, жители поселка решили устроить акцию протеста в надежде, что их услышат. Однако успели лишь сделать совместное фото.

«До начала мероприятия приехали сотрудники полиции. На одного человека составили протокол», — рассказал житель поселка об итогах народного схода.

Ранее власти Барнаула удивились тому, что среди горожан почему-то непопулярны референдумы и сходы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость