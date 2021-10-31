В Барнауле полиция моментально пресекла собрание жителей, попросивших воды

Житель поселка сообщил, что на протяжении долгого времени люди ждут нормальной воды и соответствующей цены на нее.

«Несмотря на то, что есть множество заключений от Роспотребнадзора и лабораторий о том, что вода не соответствует СанПиН, один из хозяев земель утверждает, что вода соответствует всем требованиям и установил тарифы „питьевой воды“. Вода воняет, в ней превышение марганца и железа, вода портит всю бытовую технику и сантехнику, пользоваться ей, а особенно пить ее, невозможно», — рассказал барнаулец в Instagram поселка.

Причем скважину, из которой течет вода, построили за счет жителей поселка, но позже неизвестными путями ее переписали на неких физлиц.

По словам барнаульца, правоохранители не хотят разбираться в судьбе скважины и ссылаются на то, что земля частная и они не могут вмешаться.

«Как такое возможно, чтобы закон обходил частные земли? Закон превыше всего! Полагаем, что произошло хищение имущества», — заявил мужчина.

В воскресенье, 31 октября, жители поселка решили устроить акцию протеста в надежде, что их услышат. Однако успели лишь сделать совместное фото.

«До начала мероприятия приехали сотрудники полиции. На одного человека составили протокол», — рассказал житель поселка об итогах народного схода.

Ранее власти Барнаула удивились тому, что среди горожан почему-то непопулярны референдумы и сходы.