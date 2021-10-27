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Жизнь

Власти Барнаула удивлены, что среди горожан почему-то непопулярны референдумы и сходы

В Барнауле обсудили способы участия жителей в нормотворческой деятельности для ежедневного комфортного проживания в городе, сообщает мэрия.

Референдум.
Референдум.
Мария Прусакова на Facebook.

Председатель правового комитета администрации города Екатерина Шаповалова напомнила, что все муниципальные правовые акты делятся на нормативные и ненормативные.

Первые обязательны для исполнения всеми жителями Барнаула, вторые касаются решения частных вопросов ограниченного круга лиц или организаций.

Участвовать в нормотворчестве барнаульцы могут, используя предусмотренные законами формы: местный референдум, сход, правотворческая инициатива, опрос, публичные слушания, общественные обсуждения, оценка регулирующего воздействия, независимая антикоррупционная экспертиза, портал «Российские общественные инициативы» (РОИ).

Между тем, как отметила Шаповалова, горожане почему-то избегают коллективного обсуждения будущих муниципальных законов.

«Практика показывает, что не только в Барнауле, но и на территории страны практически не используются такие формы участия населения в нормотворчестве, как сход и местный референдум», — отметила глава правового комитета.

Также не пользуется популярностью РОИ. Шаповала сообщила, что за десять лет применения такой формы, как антикоррупционная экспертиза, мэрия получила всего четыре заключения от граждан.

Ранее сообщили что в Волгограде даже на депутата областной думы начались гонения за организацию народного схода против вырубки деревьев и уничтожения почвы в биосферном резервате ЮНЕСКО.

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