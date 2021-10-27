Власти Барнаула удивлены, что среди горожан почему-то непопулярны референдумы и сходы

Председатель правового комитета администрации города Екатерина Шаповалова напомнила, что все муниципальные правовые акты делятся на нормативные и ненормативные.
Первые обязательны для исполнения всеми жителями Барнаула, вторые касаются решения частных вопросов ограниченного круга лиц или организаций.
Участвовать в нормотворчестве барнаульцы могут, используя предусмотренные законами формы: местный референдум, сход, правотворческая инициатива, опрос, публичные слушания, общественные обсуждения, оценка регулирующего воздействия, независимая антикоррупционная экспертиза, портал «Российские общественные инициативы» (РОИ).
Между тем, как отметила Шаповалова, горожане почему-то избегают коллективного обсуждения будущих муниципальных законов.
«Практика показывает, что не только в Барнауле, но и на территории страны практически не используются такие формы участия населения в нормотворчестве, как сход и местный референдум», — отметила глава правового комитета.
Также не пользуется популярностью РОИ. Шаповала сообщила, что за десять лет применения такой формы, как антикоррупционная экспертиза, мэрия получила всего четыре заключения от граждан.
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