Француза ошеломил, потряс и восхитил главный храм Вооруженных сил России

Малиновский — президент Фонда развития русско-французских инвестиций. Осмотреть храм, территорию и достопримечательности его пригласил замминистра обороны Андрей Картаполов.

Историк подчеркнул, что его ошеломил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма — самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

«Когда ты ощущаешь тот подвиг героев, которые изо дня в день сражались, это очень помогает. Понимаешь, ради чего ты это все делаешь», — рассказал Малиновский после посещения музейного комплекса «Дорога памяти», расположенного на территории храма.

Француз отметил, что в музее чувствуешь, что словно находишься в центре событий, и призвал россиян помнить историю тех страшных лет — когда все меньше остается свидетелей.

Сейчас историк готовится к экспедиции по поиску тел советских солдат, погибших в Сталинградской битве в 1942—1943 годах. По его сведениям, в районе поселка Кузьмичи захоронены до 200 солдат.

«Проект будет посвящен миллионам людей, которые погибли в Сталинграде. Во Франции много мест с названием Сталинград, но люди забыли, почему они так называются, и мы бы хотели им об этом напомнить», — отметил Малиновский.

Ранее с новосибирского священника «сняли рясу» из-за критики главного храма Минобороны. Он отметил, что некоторая символика «реально превращает православный храм в языческое капище».