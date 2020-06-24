С новосибирского священника «сняли рясу» из-за критики храма Минобороны

Курмояров проживает в городе Обь — под Новосибирском. Ему запретили служение на два месяца, поводом послужила нелицеприятная заметка в соцсетях, которая в том числе касается храма Минобороны.

Сибиряк возмутился присутствием советской символики в храме, фуражки Гитлера в качестве «реликвии» и не только. По его мнению, это «реально превращает православный храм в языческое капище».

«И не важно, что там будет совершаться Божественная литургия, так как она будет совершаться нам же в суд и осуждение. Это еще один пример того, как Православие превращается в банальное язычество, со своими капищами, небесными покровителями, иконами родов войск, храмами по профессиональной принадлежности. Печалька <…> Скажу больше, огромное количество священников в нашей Церкви являются банальными жрецами языческого культа, так как забыли о том, что написано в Евангелии. Могу подтвердить это конкретными примерами. Именно поэтому сейчас у нас происходит профанация христианской веры. Данный храм является ярчайшим свидетельством свершающейся на наших глазах такой профанации», — написал иеромонах.

Также его возмутил болотный цвет храма, а не белоснежный. После этого священник получил указ от митрополита Новосибирского и Бердского, в котором ему запретили носить рясу, иерейский крест и преподавать благославление.

Иоанн Курмояров , новосибирский иеромонах , отстраненный от служения из-за критики. facebook.com/profile.php?id=100006856967199

«Быстро работают. И это я не по ТВ выступил, не с высокой трибуны, а просто пост написал — для десятка друзей», — отметил Курмояров.

Собственно, кто-то из друзей и сдал — священник назвал его «стукачом» и пожелал «в глаза сказать ему о том, что он ничтожество». В связи с этим иеромонах обратился к подписчикам с вопросом, будут ли они продолжать утверждать, что в стране нет цензуры и преследования инакомыслящих.

«Так что готовьтесь, православные, когда будут канонизировать Сталина, всем несогласным рот заткнут и не вякните и будете молиться на советские символы, а государственники-сталинисты будут вам рассказывать, как правильно в Бога верить», — предупредил Курмояров.

Примечательно, что «Ридус» попытался объяснить инцидент, ссылаясь на источник в Московской Патриархии. По словам собеседника, в Новосибирской епархии к публичным высказываниям иеромонаха Иоанна накопилось немало претензий, и они связаны не только с главным храмом ВС РФ. Однако источник не стал раскрывать подробности.

«А чего же он отказался? Если я такой плохой, пусть все выложит и все будут видеть, какой я негодяй и так далее. А то все какие-то тайны, интриги», — прокомментировал Курмояров «оправдания».

Напомним, ранее скандальный схиигумен Сергий (Николай Романов) захватил женский монастырь и пригласил казаков. После он заявил, что патриарху Кириллу и нескольким митрополитам «надо сложить свои полномочия».