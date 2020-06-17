Бывший духовник Поклонской захватил женский монастырь и пригласил казаков

Схиигумен Сергий (Николай Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, сообщает 66.ru .

Напомним, в конце мая Екатеринбургская епархия запретила Сергия в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста.

Судя по всему, «захват» женского монастыря стал ответным шагом. Кстати, для охраны территории религиозной общины схиигумен пригласил казаков.

«Матушка Варвара, будучи послушницей, с первых дней созидала этот монастырь вместе с отцом Сергием и сестрами. На днях законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем отцом Сергием, являющимся духовником обители», — рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Таким образом, Сергий, чьи таинства объявили недействительными и незаконными, проигнорировал запреты и вернулся к служению. Стоит отметить, что в монастырь продолжают приходить верующие.

Богородице- Казанский женский монастырь , 1894−1920гг. ( р-н следственного изолятора) retro. moi-barnaul.ru

Соратники Сергия опасаются его замены на лояльного митрополиту священника. Более того, как они подчеркнули, монастырь строили на пожертвования и епархия в этом не помогала.

Священника Николая Романова называют также духовником зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской. По другой информации — бывший духовник.

Проблемы у него начались, после предания анафеме и проклятии всех, кто верит в пандемию коронавируса и закрывает храмы, поскольку, как заявил священник, верующие имеют право ходить куда они захотят.

Отец Сергий — основатель Среднеуральского женского монастыря и духовник многих VIP-персон.