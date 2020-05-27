С духовника Поклонской «сняли крестик» за призывы нарушать самоизоляцию

Священника Николая Романова называют также духовником зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской.

Напомним, ранее Романов предал анафеме и проклял всех, кто верит в пандемию коронавируса и закрывает храмы, поскольку верующие должны ходить по улицам.

«В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившим Указ Правящего Архиерея N 32 от 27 апреля 2020 года, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии», — говорится в сообщении.

«Потому, как ваш епископ, я благословляю вам послужить Святой Церкви безмолвием, затвором и молитвой, чего так не хватает современному бурному и многомятущемуся миру и что вы сами избрали для себя, принимая Великую Схиму», — обратился к Романову митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.