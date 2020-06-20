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Священник «захватил» монастырь и требует «отставки» главы РПЦ

Схиигумен Сергий (Романов) «захватил» среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов». Священнослужитель стал вести службы, хотя его запретили в служении за отрицание коронавируса, а таинства признали незаконными и недействительными, пишет местное издание 66.ru.

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий.
Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий.
Скриншот видео youtube.com

Одиозный священник известен как духовник депутата Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка. Он окормляет юмориста Дмитрия Соколова из «Уральских пельменей» и других известных персон.

После того как епархия запретила духовнику служить, он захватил обитель и записал уже несколько видеообращений.

Сергий заявил, что «никуда не уйдет из дома Богородицы», а патриарх предал веру соблюдением норм Роспотребнадзора.

«Почему вы и патриарх Кирилл лишают нас права служить, исповедовать, читать специальные молитвы для больных против дьявола, принимать людей, общаться с ними? … <…> Вам осталось только обратиться к врачам и отрезать мой язык. Вам придется выгонять нас из монастыря с полицией и Росгвардией», — говорит священник.

17 июня полиция приезжала в монастырь, но никаких противоправных действий проверяющие не заметили.

В очередном видео он заявил, что патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим «надо сложить свои полномочия».

Также схиигумен осудил настоятельницу монастыря игуменью Варвару, за то, что она просила сотрудницу лаборатории военного госпиталя сделать анализ на коронавирус двоих сестер.

Известно, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначил нового клирика в монастырь. Протоиерей Георгий Викторов должен был стать помощником старшего священника, но священнику дали понять, что в его помощи монастырь не нуждается и внутри не пустили.

Сам Сергий верит, что пандемия коронавируса станет ширмой для всеобщей чипизации и прихода Антихриста.

В Екатеринбургской епархии призвали «молиться о вразумлении» схиигумена Сергия.

Демарш духовника даже попал на страницы американских и британских СМИ.

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