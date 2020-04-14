«Адская паранойя вместо перерождения» ждет вандалов за кражу буддийской статуэтки в Сибири

Вандалы разрушили буддийскую ступу «Бодхи», установленную в июне 2007 года. Они разрушили «сейф» культового сооружения, где находилась статуэтка Будды. Предположительно, целью была именно статуэтка.

«Это ужасно! Можно предположить, что этот сурбаган вскрыли, чтобы извлечь какие-то реликвии. При возведении таких культовых объектов буддисты закладывают вовнутрь свитки с текстами, освященные травы, подаяния», — рассказала женщина, обнаружившая разрушенную ступу.

В Красноярском буддийском центре традиции Карма Кагью пояснили, что краевые буддисты знают о случившемся и уже восстанавливают объект.

Отмечается, что разрушение ступы — один из пяти страшных прегрешений в буддизме незамедлительного воздаяния. При этом наказание ждет вандалов даже в том случае, если полицейские их не найдут, уверены буддисты.