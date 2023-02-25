Французскому журналисту, освещавшему конфликт на Донбассе, предоставили российское гражданство

Адриан Боке, французского журналиста и военного эксперта, освещавшего конфликт в Донбассе, приняли в российское гражданство. Об этом сообщает «Интерфакс».

Указ президента об этом опубликовали 24 февраля на официальном портале правовой информации.

Ранее, 16 января, в МВД России сообщили, что решают вопрос о политическом убежище и статусе беженца Адриану Боке. Его, по данным ведомства, преследовали за активную пророссийскую позицию.

Помимо Боке, гражданством РФ наделили двух бразильских футболистов, выступающих за «Зенит». Это позволит им не считаться легионерами и не попадать под лимит иностранных игроков на поле.

Всего российское гражданство получили 34 человека. Обладателем стал также тренер российского теннисиста Аслана Карацева — Егор Яцык.

Между тем стало известно, что более 4 тыс. человек отказались от гражданства России в прошлом году.