ФСБ намерена собирать данные о геолокации и платежах пассажиров такси

Такой проект постановления российского правительства позволит спецслужбе получать данные о пассажирах во внесудебном порядке. В частности будут следить за геолокацией и данных о средствах платежа.
Согласно документу, служба заказа такси должна предоставлять ФСБ «круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».
Проект разработан для реализации закона о такси и вступит в силу 1 сентября 2023 года.
Закон, регулирующий работу такси, Владимир Путин подписал 29 декабря 2022 года.
Ранее Владимир Путин поддержал идею ФСБ и Минцифры ввести на смартфоне цифровое удостоверение личности.