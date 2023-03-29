ФСБ намерена собирать данные о геолокации и платежах пассажиров такси

ФСБ разработала проект, который позволит ей получить доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Такой проект постановления российского правительства позволит спецслужбе получать данные о пассажирах во внесудебном порядке. В частности будут следить за геолокацией и данных о средствах платежа.

Согласно документу, служба заказа такси должна предоставлять ФСБ «круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

Проект разработан для реализации закона о такси и вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Закон, регулирующий работу такси, Владимир Путин подписал 29 декабря 2022 года.

Ранее Владимир Путин поддержал идею ФСБ и Минцифры ввести на смартфоне цифровое удостоверение личности.