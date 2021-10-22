ФСИН опровергла информацию об этапировании молдавской шпионки в Алтайский край

Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, осужденную за шпионаж в пользу Молдавии, не этапировали в колонии Алтайского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН.

Ранее адвокат Анна Ставицкая заявила, что ее подзащитную отправили отбывать наказание в Алтайский край.

«Указанное лицо в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алтайского края не содержится», — заявили в региональном УФСИН.

Напомним, суд приговорил Карину Цуркан к 15 годам тюрьмы за шпионаж. Она передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.

По словам ее адвоката Анны Ставицкой, согласно статье 73 УИК, Цуркан должна отбывать наказание в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором она проживала или была осуждена.