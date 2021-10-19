Молдавскую шпионку отправили отбывать наказание в Алтайский край

Осужденную за шпионаж в пользу Монголии Карину Цуркан отправили отбывать наказание в Алтайский край, пишет « Коммерсант ». По словам ее адвоката Анны Ставицкой, это противоречит закону.

По статье 73 УИК, Цуркан должна отбывать наказание в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором она проживала или была осуждена.

Ставицкая направила обращение главе ФСИН Александру Калашникову и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

Суд приговорил Карину Цуркан к 15 годам тюрьмы за шпионаж. Она передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.

Осужденная настаивала на незаконности и необоснованности приговора, якобы постановленного на подтасованных спецслужбами фактах. Ранее в Туле задержали украинца, который собирал данные о новейшем российском оружии.