Молдавскую шпионку отправили отбывать наказание в Алтайский край

По статье 73 УИК, Цуркан должна отбывать наказание в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором она проживала или была осуждена.
Ставицкая направила обращение главе ФСИН Александру Калашникову и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
Суд приговорил Карину Цуркан к 15 годам тюрьмы за шпионаж. Она передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.
Осужденная настаивала на незаконности и необоснованности приговора, якобы постановленного на подтасованных спецслужбами фактах. Ранее в Туле задержали украинца, который собирал данные о новейшем российском оружии.