Поймали украинского шпиона, собиравшего сведения о секретном российском оружии

В Туле задержан украинец, который собирал данные о новейшем российском оружии, сообщает ТАСС .

По заданию разведслужб Украины иностранец занимался поиском работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

В его задачи входила вербовка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж», пишет bfm.ru. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Год назад военнослужащий российских ракетных войск (РВСН) был задержан сотрудниками ФСБ по дороге из продуктового магазина.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — говорится в экстренном сообщении ФСБ РФ.

Ранее появилось видео задержания военного-ракетчика. «Работаем», — сказали силовики и скрутили человека с пакетом.